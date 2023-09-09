Появилось видео момента землетрясения в Марокко
Момент разрушительного землетрясения в Марокко сняли на видео
Марракеш, Марокко, 9 сентября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В Марокко произошло крупное землетрясение. В Сети появилось видео, на котором находящиеся в здании торгового центра люди в панике спасаются бегством.
Как сообщало ИА Регнум, по данным Национального геофизического института Марокко, землетрясение произошло в 23:11 по местному времени 8 сентября (01:11 мск 9 сентября). Эпицентр находился в районе Игиль в провинции Эль-Хауз в регионе Марракеш — Сафи. Очаг залегал на глубине 8 км в 77 км от города Марракеша.
В результате землетрясения обрушились здания, погибли 632 человека и 329 пострадали. Спасатели сообщили, что под завалами могут находиться люди.
В Марракеше открыли экстренный уличный госпиталь для оказания помощи пострадавшим.
Российское посольство в Марокко сообщило, что пока не получало данных о гражданах России среди раненых и погибших.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате катастрофы.