Марракеш, Марокко, 9 сентября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В Марокко произошло крупное землетрясение. В Сети появилось видео, на котором находящиеся в здании торгового центра люди в панике спасаются бегством.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3831911" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Землетрясение в Марокко

Как сообщало ИА Регнум, по данным Национального геофизического института Марокко, землетрясение произошло в 23:11 по местному времени 8 сентября (01:11 мск 9 сентября). Эпицентр находился в районе Игиль в провинции Эль-Хауз в регионе Марракеш — Сафи. Очаг залегал на глубине 8 км в 77 км от города Марракеша.

В результате землетрясения обрушились здания, погибли 632 человека и 329 пострадали. Спасатели сообщили, что под завалами могут находиться люди.

В Марракеше открыли экстренный уличный госпиталь для оказания помощи пострадавшим.

Российское посольство в Марокко сообщило, что пока не получало данных о гражданах России среди раненых и погибших.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате катастрофы.