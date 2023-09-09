Москва, 9 сентября, 2023, 10:07 — ИА Регнум. В Москве скончался хирург Отари Гогиберидзе, делавший пластические операции российским звездам. Об этом газете «Известия» рассказала бывшая супруга врача телеведущая Яна Лапутина.

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По её словам, причиной смерти стали последствия перенесенной в феврале коронавирусной инфекции. Женщина добавила, что Гогиберидзе очень долго восстанавливался, но организм не справился.

«К сожалению, он сегодня скончался», — сказала Лапутина.

Яна Лапутина и Отари Гогиберидзе познакомились в середине 2000-х. в 2008-м пара поженилась и обвенчалась, спустя три года у них появилась дочь.

Ведущая рассказывала, что ещё задолго до отношений с Гогиберидзе она обратилась к нему для операции на носу.

«Изучая мой профиль, Отари произнес: «Ладно, согласен, но если не получится, я на тебе женюсь». В итоге и операция удалась, и свадьбу мы сыграли, а через несколько месяцев обвенчались», — сказала Лапутина.

Отари Гогиберидзе проработал в пластической хирургии 28 лет. В 1995 году он окончил РУДН по специальности «лечебное дело», а через два года отучился в ординатуре челюстно-лицевой хирургии. Являлся членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии и Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ).