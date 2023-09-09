Москва, 9 сентября, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Хирург Отари Гогиберидзе, который делал пластические операции российским звёздам, умер в Москве. Об этом 9 сентября сообщила «Известиям» бывшая жена врача телеведущая Яна Лапутина.

Валерий Левитин/РИА Новости

По словам телеведущей, Гогиберидзе умер от последствий COVID-19, которым он переболел в феврале. Он долго восстанавливался после болезни.

Отари Гогиберидзе окончил РУДН в 1995 году по специальности «лечебное дело», после чего два года проучился в ординатуре челюстно-лицевой хирургии. Он работал в области пластической хирургии на протяжении 28 лет.

Хирург Гогиберидзе — член Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии и правления Региональной общественной организации «Общество эстетических хирургов». Также он был членом Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ).