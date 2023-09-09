Москва, 9 сентября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Московские аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к работе в штатном режиме после ограничений на приём и отправление самолётов, введённых в ночь на 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службах аэропортов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

«По независящим от аэропорта причинам в 02:32 мск во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. С 02:51 мск все ограничения на полёты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», — привело сообщение пресс-службы Внуково ТАСС.

В Домодедово уточнили, что в воздушной гавани в период с 02:30 до 02:50 мск также вводились временные ограничения полётов, а сейчас аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили ряд рейсов. Во Внуково задержали восемь рейсов и один отменили, в Домодедово — два рейса задержали и три отменили.

В пресс-службе Росавиации 7 сентября сообщили, что в московских аэропортах в целях безопасности ночью также вводились временные ограничения на полёты. После этого Внуково, Домодедово и Шереметьево возобновили приостановленные приём и отправку самолётов.