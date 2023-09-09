Рабат, 9 сентября, 2023, 10:05 — ИА Регнум. В Марокко количество погибших в результате землетрясения достигло 632 человек, сообщил 9 сентября портал Medias24.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По данным МВД королевства, ранения получили 329 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в Марокко 8 сентября в 23:11 (время местное) произошло землетрясение магнитудой 7,0.

Эпицентр землетрясения находился в провинции Эль-Хауз в районе Игиль. Очаг залегал на глубине восемь километров. Сначала стало известно о 100 погибших и 153 пострадавших.

В регионах Азиляль, Марракеш, Тарудант, Эль-Хауз, Уарзазат и Шишауа погибли десятки человек. В Марракеше и в Агадире много разрушенных зданий. В пострадавших районах возникли проблемы с энергоснабжением и сотовой связью.

Позже марокканское министерство внутренних дел сообщило о 296 погибших. Индийский премьер-министр Нарендра Моди предложил Марокко помощь.