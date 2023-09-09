Ахтубинск, Астраханская область, 9 сентября, 2023, 09:32 — ИА Регнум. В результате обрушения балкона многоквартирного дома в городе Ахтубинске Астраханской области пострадали два человека, сообщили 9 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

ГУ МЧС России по АО

Инцидент произошёл в 03:09 по местному времени. Рухнул балкон на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома №111 на улице Волгоградской.

«В результате происшествия пострадали два человека — гражданин 1971 года рождения и гражданка 1988 года рождения, они госпитализированы», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля один человек пострадал из-за обрушения балкона на третьем этаже многоквартирного дома в Саратове.

В центре Элисты 10 августа находящийся в розыске мужчина угрожал с балкона оружием проходившим по улице людям. При задержании он получил ранение и оказался в больнице.