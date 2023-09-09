Нью-Дели, 9 сентября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Жителя Нью-Дели задержали за ложное сообщение о бомбе, заявила 9 сентября городская полиция, сообщило агентство PTI.

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Полиция Национального округа Дели 8 сентября задержала 21-летнего Кулдипа Саха. Он сообщил в соцсети, что видел водителя авторикши, перевозившего оружие и взрывчатку к выставочному комплексу Прагати Майдана. В этом здании пройдёт саммит Группы двадцати.

Полиция быстро выследила молодого человека, оставившего сообщение в соцсети, и задержала за распространение ложной информации. Задержанный — житель района Бхолсва.

Кроме того, полиция нашла водителя авторикши, о котором в соцсети писал Сах. Транспортное средство проверили — и ничего криминального в нём не обнаружили. По словам водителя, владелец авторикши — его брат, у которого с Сахом был конфликт из-за парковочного места на улице, где они оба живут.

Как сообщало ИА Регнум, в Нью-Дели начал работу 18-й саммит G20, который продлится два дня. В городе действуют повышенные меры безопасности.

В столице Индии на саммит Группы двадцати 8 сентября прибыла российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Его приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.