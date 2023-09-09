Москва, 9 сентября, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Не менее 13 рейсов задержаны и ещё четыре отменены в аэропортах Москвы Внуково, Домодедово и Шереметьево. Это 9 сентября следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Anton Nikiforov Внуково

По данным на 03:01 мск в аэропорту Внуково задержали восемь рейсов и один отменили.

Два рейса задержали и три отменили в Домодедово, и ещё два было задержано во Внуково.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке с 8 по 17 сентября полётов в Москву из-за «производственной необходимости». В авиакомпании заявили о готовности перенести дату поездки на более позднюю находящимся в Москве пассажирам. В случае отказа от полёта перевозчик компенсирует полную стоимость билета.

Американская авиакомпания United Airlines (UA) 6 сентября из-за технического сбоя приостановила все полёты в воздушном пространстве США. Все находящиеся в воздухе рейсы продолжили следовать к месту назначения.