Вашингтон, 9 сентября, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Часть жителей Украины считают возможным пойти на прекращение огня с Россией в обмен на реальные гарантии безопасности. Об этом 9 сентября написал эксперт по международной политике Фарид Закария в статье для американской газеты The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам эксперта, никто из представителей Украины, с которыми он общался, не выступает за прекращение боевых действий, однако при долгом общении с ними выясняются некоторые нюансы их взглядов на ситуацию.

«Не отступать» — это мантра, но некоторые говорят, что возможно представить прекращение огня, при котором Украина никогда юридически не признает легитимность российской власти над частями Донбасса и Крыма, в обмен на реальные гарантии безопасности», — написал он.

Закария привёл мнение одного из политиков Украины, указавшего, что не участвовавшим в военных действиях легко отказываться от компромиссной точки зрения.

«Главный вопрос состоит в том, каковы настроения солдат на поле (боя) и тех, которые вернулись. Возможно, у них более неоднородные позиции. Но им придётся их сформулировать», — пояснил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона не может вести переговоры с Киевом, так как украинская сторона не подавала сигналов о готовности к таковым. Он уточнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи не передал от киевских властей никаких сообщений президенту России Владимиру Путину.

Эрдоган на пресс-конференции в Сочи заявил, что Киеву необходимо смягчить подход к Москве для возможности возобновления зерновой сделки. В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев собирается прийти к дипломатическим переговорам через поле боя.

Киевские власти неоднократно заявляли об отказе вести переговоры с Россией, в октябре 2022 года Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Путиным. В свою очередь, российские официальные лица, включая президента, неоднократно заявляли о готовности к таким переговорам.