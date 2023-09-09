Вашингтон, 9 сентября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Украинский конфликт превратил Украину в «дойную корову» для американского военно-промышленного комплекса (ВПК), написал в своём микроблоге бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

Он пояснил, что такую позицию по отношению к Киеву выработали «кураторы» главы Белого дома Джо Байдена, которые в погоне за обогащением не стремятся завершать боевые действия. При этом Макгрегор призвал США и Украину заключить мирное соглашение с Россией.

«Заключите мир, идиоты!» — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ВПК США забит заказами, в связи с чем американские власти не испытывают страха по поводу конфликта, который будет длиться до последнего украинца. Он также указал на то, что Вашингтон не отправляет своих солдат для участия в боевых действиях в зоне спецоперации.

31 августа полковник армии США Лоуренс Уилкерсон рассказал, что американскому военно-промышленному комплексу выгодно, чтобы Россия уничтожила как можно больше истребителей F-16, которые будут поставляться Вашингтоном для ВСУ. По словам эксперта, такая ситуация позволит ВПК получать от правительства Соединённых Штатов новые заказы.

Уилкерсон также пояснил, что новые страны НАТО будут переходить на производимую в США боевую технику после уничтожения старых вооружений, а американские военные предприятия заработают большие деньги.