Берлин, 9 сентября, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Вера жителей Украины в победу украинской армии стала угасать из-за провала контрнаступления ВСУ, написал обозреватель Ян Йесен в статье для немецкой газеты Berliner Morgenpost.

Иван Шилов ИА REGNUM

Автор публикации утверждает, что последние несколько месяцев население страны якобы испытывало «некоторый оптимизм» по этому поводу, однако теперь жителей стал охватывать «тревожный реализм».

Йесен связывает растущие опасения с возможной позицией Запада. По его словам, некоторые дискуссии сводились к тому, что если ВСУ не покажут стабильных и явных успехов в ходе ведения боевых действий, то западные страны ослабят свою поддержку Киеву.

Кроме того, как полагает обозреватель, ситуация на передовой усиливается ожиданием проблем от предстоящей зимы. Он пояснил, что многие жители Украины боятся остаться в холодное время года без света и тепла из-за последствий вооружённого конфликта.

Йесен также добавил, что украинское общество будто бы не может понять, почему ряд западных стран проявляет «нерешительность» в вопросе поставок вооружений для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября президент России Владимир Путин назвал полным провалом контрнаступление, которое пытались провести украинские войска в зоне специальной военной операции.

27 августа бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские мужчины отказываются идти на фронт, а на Украине создаются предпосылки для гражданской войны из-за действий президента страны Владимира Зеленского. Эксперт выразил мнение, что дни нынешней власти в Киеве сочтены.