Лондон, 9 сентября, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Молодожёны развелись через сутки после свадьбы из-за неудачной шутки со свадебным тортом. Об этом 8 сентября пишет издание Mirror.

Мария Алексеева Традиционный свадебный торт

Как рассказала в соцсетях 27-летняя невеста, она состояла в отношениях со своим молодым человеком три года. Перед свадьбой девушка настоятельно попросила избранника не повторять популярную, но, по её мнению, глупую шутку с бросанием кусками торта друг в друга. Девушка пояснила, что над ней однажды пошутила мать, кинув в неё кусок торта и повредив лицо дочери. Девушка оговорила, что повторение такой шутки приведёт к разрыву.

Однако новоиспечённый супруг не послушал молодую жену и на торжестве кинул в неё кусок торта, испортив платье, причёску и макияж. Разъярённая девушка немедленно ушла с мероприятия, вызвала такси и провела ночь в отеле. Как пояснила невеста, не прислушавшись к её просьбе, молодой человек унизил её и опозорил перед родственниками и гостями.

Наутро девушка, несмотря на уговоры избранника, подала на развод. При этом она отметила, что и молодой человек, и её собственная мать не захотели её понять и стали упрекать в том, что невеста не понимает шуток.

Отмечается, что большинство пользователей поддержали девушку и написали, что она заслуживает лучшего супруга, чем молодой человек, не считающийся с её мнением.

Ранее ИА Регнум сообщало, что врачи Сергиево-Посадской районной больницы спасли 52-летнего мужчину, который на протяжении недели злоупотреблял алкоголем и таблетками для улучшения потенции. Мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии и без сознания. Выяснилось, что пациент накануне сыграл свадьбу, после этого на протяжении недели активно принимал препараты, улучшающие эректильную функцию, одновременно распивая спиртные напитки.

Также сообщалось, что на юге Оттавы два человека погибли, ещё шестеро получили ранения в результате стрельбы на свадьбе. Погибшие и пострадавшие были из числа приглашённых на праздник.