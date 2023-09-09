Варшава, 9 сентября, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины оказались в ловушке, попав в зависимость от частной компании, заявил польский полковник Пётр Левандовский, комментируя информацию о том, что американский предприниматель Илон Маск отказался включать систему Starlink, в результате чего сорвал атаку ВСУ на Крым в 2022 году.

Heisenberg Media Илон Маск

«Некоторые говорят, что нам следует поучиться у украинской армии тому, как вести войну… Это чушь… вооружённые силы не должны попадать в зависимость от какой-либо частной международной компании», — сказал Левандовский в беседе с Onet 8 сентября.

Он отметил, что Илон Маск, принимая решение об отключении Starlink, действовал по своему усмотрению с учётом собственной позиции касательно военного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее Илон Маск на своей странице в социальной сети X объяснил, что принял решение об отключении ВСУ от Starlink ввиду условий предоставления услуг спутниковой системы, которые запрещают её использование не только в наступательных действиях, но и в общем для военных целей.

По данным телеканала CNN, Илон Маск в 2022 году мог тайно отключить спутниковую сеть Starlink возле берегов Крыма, чтобы помешать ВСУ с помощью подводных начинённых взрывчаткой беспилотников совершить атаку на корабли российского Черноморского флота.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя эту информацию, назвал Илона Маска последним здравомыслящим человеком в Северной Америке, если он действительно ограничивал Украине доступ к Starlink.