Красный Лиман, ДНР, 9 сентября, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Артиллеристы группировки войск «Центр» Вооружённых сил России сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе боевой работы расчётом беспилотных летательных аппаратов группировки было вскрыто активное перемещение и ротация личного состава на позициях ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

После получения данных российские артиллеристы выполнили несколько точных выстрелов по переданным координатам. В результате боевых действий Вооружённые силы Украины понесли потери в личном составе.

В ведомстве отметили, что экипажи артиллерии в зоне проведения специальной военной операции работают во взаимодействии с расчётами БПЛА, что позволяет своевременно осуществлять корректировку и поражать цели за минимальное количество выстрелов.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 60 человек личного состава, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля.