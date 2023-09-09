Наступивший 563-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о том, что бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии овладели опорным пунктом и четырьмя блиндажами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Как сообщил 9 сентября РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, также российские военные разгромили более взвода живой силы и уничтожили боевую бронированную машину американского производства MaxxPro южнее Сергеевки.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Бои на данном направлении 8 сентября улучшили положение по переднему краю, информировало Минобороны. При поддержке авиации и огня артиллерии подразделения «Западной» группировки войск отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области.

Глава Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс в интервью порталу Forces заявил, что испытал сильные эмоции, когда увидел кадры уничтожения британского танка Challenger 2 в ходе боевых действий на Украине.

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