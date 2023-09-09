Вашингтон, 9 сентября, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Конфликт на Украине выявил главную военную уязвимость США — недостаточные темпы производства вооружений. Соответствующее заявление сделал 8 сентября американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter).

Ministério Das Comunicações Илон Маск

Илон Маск прокомментировал в соцсети призыв оборонной компании Anduril Industries к преобразованию военного потенциала США и их союзников. Компания предлагает создать новую группу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) с целью перезагрузить «арсенал демократии».

В своём комментарии Маск указал, что создать какой-либо новый прототип — задача относительно простая, значительно сложнее наладить производство.

«Любой конкретный конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на соотношение потерь. Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами производства, что мы и наблюдаем на Украине», — отметил бизнесмен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что при пополнении военных запасов вооружений, опустевших из-за поддержки Украины, США могут столкнуться с рядом проблем. Стоящие перед Пентагоном задачи не ограничиваются наращиванием производства. Оборонному ведомству США необходимо длительное время сохранять закупки на более высоком уровне, чтобы иметь адекватные запасы, а также способную удовлетворять запросам производственную и промышленную базу.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО договорились об активизации сотрудничества с оборонно-промышленным комплексом для увеличения производства боеприпасов.