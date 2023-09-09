Москва, 9 сентября, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект об установлении в России предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо, следует из базы данных Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

8 сентября лидер фракции уже сообщал о подготовке соответствующего документа. В законопроекте прописано, что к предельно допустимыми ценами относится такая стоимость горючего, выше которой становится невозможной продажа указанных видов товаров потребителям.

В документе также говорится, что установленный размер предельно допустимых розничных цен не может действовать менее трех лет и более пяти лет. В иных случаях сроки действия этих показателей определяются правительством.

Планируется, что если закон примут, то он вступит в силу уже 1 января 2024 года. Авторы инициативы подчеркивают, что документ призван стабилизировать розничные цены на горючее в стране.

Они утверждают, что уже действующие меры по улучшению ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов «не дают видимых результатов для конечного потребителя».

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цены на бензин и потребительские товары связаны с инфляцией. Он уточнил, что российский лидер Владимир Путин регулярно обсуждает эту тему с правительством РФ.

6 сентября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев предупредил, что ситуация с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в некоторых регионах грозит сорвать работы по сбору урожая. Глава ведомства отметил, что существует не только проблема подорожания топлива, но и его наличия.