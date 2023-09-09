На юго-востоке Москвы произошёл пожар на швейном складе
На юго-востоке Москвы загорелся швейный склад, пожару присвоили повышенный ранг
Москва, 9 сентября, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на швейном складе на юго-востоке Москвы, сообщает корреспондент ИА Регнум.
Складское помещение находится на втором этаже административного здания по адресу улица Угрешская, дом 2. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 сентября на востоке Москвы произошёл пожар в складских помещениях площадью 800 квадратных метров. Для его ликвидации привлекались более 90 человек и 29 единиц техники.
В ходе тушения временно перекрывали автомобильное движение автотранспорта по Кусковской улице. Борьбу с огнём осложняла высокая пожарная нагрузка в здании.
8 сентября в центре Курска вспыхнул пожар в трёхэтажном здании на улице 3-й Кожевенной. Он охватил площадь 450 квадратных метров.
Для тушения огня привлекли 25 человек и 12 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал.