Москва, 9 сентября, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на швейном складе на юго-востоке Москвы, сообщает корреспондент ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Складское помещение находится на втором этаже административного здания по адресу улица Угрешская, дом 2. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 сентября на востоке Москвы произошёл пожар в складских помещениях площадью 800 квадратных метров. Для его ликвидации привлекались более 90 человек и 29 единиц техники.

В ходе тушения временно перекрывали автомобильное движение автотранспорта по Кусковской улице. Борьбу с огнём осложняла высокая пожарная нагрузка в здании.

8 сентября в центре Курска вспыхнул пожар в трёхэтажном здании на улице 3-й Кожевенной. Он охватил площадь 450 квадратных метров.

Для тушения огня привлекли 25 человек и 12 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал.