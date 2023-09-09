Копенгаген, 9 сентября, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Датские военные позаимствовали у трёх музеев шесть танков Leopard 1A5 для обучения и подготовки военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщило издание Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Обозреватель Forbes Дэвид Экс пояснил, что датские военные позаимствовали у местных музеев несколько танков, так как большинство Leopard 1A5 простояли на складе в течение двух десятилетий и нуждаются в ремонте. Он также напомнил, что Дания списала свой последний Leopard 1 ещё в 2005 году, заменив его более современной боевой машиной.

«Одно дело предоставить украинским военным кучу излишков танков. Другое дело — привести старые танки в рабочее состояние и обучить экипажи управлять ими, особенно после того, как танки пролежали на хранении 19 лет», — заявил обозреватель.

Накануне, как передавало ИА Регнум, минобороны Дании официально объявило о доставке на Украину первых десяти танков Leopard 1. В пресс-службе оборонного ведомства отметили, что в ближайшее время ожидается прибытие ещё нескольких боевых машин.

Председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле назвал переданные Украине старые танки Leopard 1 «металлоломом», на восстановление которого потребуется до девяти месяцев. Кроме того, он признал, что указанные боевые машины имеют слабые защитные характеристики и более низкую точность стрельбы в сравнении с танками, которые выпускались на Западе позже.

Ранее Россия направила странам Североатлантического альянса ноту после объявления о поставках Украине оружия и техники. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для украинской армии, являются законной целью для ВС РФ. Он подчеркивал, что поставки оружия, а также подготовка украинских военнослужащих европейскими специалистами делают Соединённые Штаты Америки и страны НАТО прямыми участниками вооружённого конфликта на Украине.