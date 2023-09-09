Рабат, 9 сентября, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Как минимум 296 человек стали жертвами мощного землетрясения в Марокко. Предварительные данные 9 сентября приводит пресс-служба МВД королевства, передает Марокканское информационное агентство (MAP).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По информации ведомства, десятки людей погибли в провинциях и префектурах Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант. Кроме того, подтверждена информация о 153 пострадавших. Все раненые находятся в больницах.

По данным информационного портала Goud, в районах, пострадавших от землетрясения, наблюдаются проблемы с энергоснабжением и мобильной связью. В Марракеше и в Агадире — крупных туристических центрах страны зафиксированы обрушения и повреждения зданий и различных построек. Спасательные службы приступили к разбору завалов, пострадавшие продолжают поступать в медицинские центры страны. Власти начали оценку ущерба, нанесённого стихией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жертвами землетрясения магнитудой 7,0 в Марокко стали около 100 человек. По данным Национального геофизического института Марокко, землетрясение произошло в 23:11 по местному времени 8 сентября (01:11 мск 9 сентября). Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш — Сафи. Очаг залегал на глубине 8 км.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,9, его эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша. Сейсмологи Геологического центра США указали магнитуду землетрясения 6,8.

Предыдущее сильное землетрясение магнитудой 6,3 в Марокко произошло 24 февраля 2004 года. Жертвами подземных толчков тогда стали 628 человек.