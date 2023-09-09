Марракеш, Марокко, 9 сентября, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Жертвами мощного землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко стали более 100 человек, жители покинули дома, опасаясь новых подземных толчков. Об этом 9 сентября сообщает марокканский информационный портал Goud.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По данным портала, в Марракеше, где проживают более 839 тысяч человек, зафиксированы обрушения жилых зданий и различных строений. По предварительным данным, погибли как минимум 100 человек, 73 из них погибли в районе аль-Хауз, рядом с Марракешем. Число жертв землетрясения может возрасти, так как под завалами могут находиться люди. Кроме того, часть погибших может находиться в населённых пунктах, расположенных в труднодоступных районах.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,9 его эпицентр находился в 77 километрах на юго-запад от Марракеша. Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, магнитуда подземных толчков достигла 7,0. Эпицентр располагался в районе Игиль в провинции Эль-Хауз, входящей в регион Марракеш-Сафи. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.

Толчки ощущались в нескольких крупных городах Марокко, в том числе в Агадире, Касабланке, Кенитре, Эс-Сувейре и в столице Рабате. В настоящий момент спасательные службы начали разбор завалов и оценку материального ущерба. Пострадавшие непрерывно поступают в городские и областные больницы. Официальные власти Марокко не комментировали информацию о количестве погибших и пострадавших.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум четыре человека стали жертвами мощного землетрясения в Марокко. Землетрясение такой силы произошло в стране впервые с 2004 года, подземные толчки длились несколько минут.