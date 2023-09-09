Аляска, США, 9 сентября, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Решение президента США Джозефа Байдена об отмене разрешений на аренду федеральных земель в штате Аляска для разработки нефтяных и газовых месторождений, выданных администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа, бессмысленны и вызывают смех во всём мире. Такое заявление сделал 8 сентября губернатор Аляски Майк Данливи в интервью телеканалу Fox Business.

AKSenMajority Майк Данливи

«Русские, китайцы, саудовцы, иранцы — все вместе смеются над США. Я историк, но не могу вспомнить ни одного исторического примера государств или империй, когда они мешали бы сами себе в такой степени, в какой это делает наша администрация», — указал Данливи.

По мнению губернатора Аляски, решение Байдена бессмысленно, и объяснить его можно разве что желанием Белого дома повысить стоимость нефти и газа настолько, что на этом фоне некоторые возобновляемые источники энергии станут привлекательными по цене.

Губернатор штата указал, что администрация Байдена приняла 55 решений, которые можно расценить как преступления против Аляски. По словам Данливи, действующая американская администрация «вставляет себе палки в колеса», а жители страны не могут дождаться 2024 года, когда в Соединённых Штатах намечены президентские выборы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американское правительство санкционировало разработку нефтедобычи в северо-западной части штата Аляска, проигнорировав протесты экологов. Экологи-активисты считают, что президент США Байден, дав согласие на добычу нефти, грубо нарушил свои предвыборные обещания. Они утверждают, что нефтеразработки на Аляске могут привести к климатической катастрофе.

Администрация американского президента Байдена согласовала 13 марта масштабный проект по бурению нефтяных скважин в штате Аляска. В частности, одобрены работы на трёх из пяти буровых точек. Решением властей отклонены две из пяти буровых точек, предложенных ConocoPhillips. Таким образом, предусмотренные проектом буровые площадки были сокращены на 40%.