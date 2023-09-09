Вашингтон, 9 сентября, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Главный разработчик программы для подготовки и просмотра презентаций PowerPoint, входящей в Microsoft Office, Денис Остин скончался в возрасте 76 лет. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщило издание The Washington Post.

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«Денис Остин, разработчик программы PowerPoint, сыгравший основополагающую роль в формировании способов передачи информации, скончался 1 сентября в своём доме в Лос-Альтосе, Калифорния», — говорится в тексте материала.

Сын Дениса Остин Майкл рассказал изданию, что причиной смерти отца стал рак лёгких, который дал метастазы в мозг.

Программу PowerPoint Денис Остин и его коллега Роберт Гаскинс, будучи сотрудниками компании Forethought, разработали ещё в 1980-е годы. Позднее компанию приобрела корпорация Microsoft, а Остин продолжил руководить разработкой, обновлениями и совершенствованием программы. На пенсию он вышел в 1996 году.