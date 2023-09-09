Рабат, 9 сентября, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека погибли в результате землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко. Об этом 9 сентября сообщает марокканская газета Hespress.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Уточняется, что жертвами землетрясения стали жители деревень в провинции Варзазат, все они погибли при обрушении домов. По данным властей провинции, в регионе множество домов получили трещины, несколько зданий разрушилось.

По данным издания Sky News Arabia, землетрясение длилось несколько минут, во время подземных толчков люди выбегали из домов на улицы. Отмечается, что количество жертв землетрясения может возрасти.

Землетрясение такой силы Марокко произошло впервые с 2004 года.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясении магнитудой 6,8 в Марокко. Эпицентр подземных толчков находился в 72 километрах от Марракеша, административного центра области Марракеш-Сафи. Население города составляет более 839 тысяч человек.