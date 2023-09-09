Вашингтон, 9 сентября, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей заявил, что разведывательные службы России сохраняют присутствие в США и представляют серьезную угрозу для безопасности страны. Об этом 8 сентября сообщила газета The Hill.

Federal Bureau of Investigation (FBI) Кристофер Рей

«Присутствие российской разведки, под чем я подразумеваю сотрудников российской разведки, все еще слишком велико в Соединенных Штатах», — утверждал Рей во время выступления в Международном музее шпионажа в Вашингтоне.

Директор ФБР отметил, что угроза безопасности США от российской контрразведки по-прежнему высока, хотя ФБР постоянно пытается «заблокировать, предотвратить и помешать» деятельности российских разведслужб всеми доступными способами. По словам Рея, в последние несколько лет США удалось предпринять «очень позитивные, успешные шаги» в данном направлении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность информатора посольства США, экс-сотрудника американского генконсульства во Владивостоке гражданина России Роберта Шонова. Мужчина выполнял задания сотрудников американского посольства в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о специальной военной операции и ходе мобилизации.

В марте 2023 года сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ), гражданина США Эвана Гершковича. По данным ФСБ, он, будучи аккредитованным при российском МИД, собирал в России секретные сведения об одном из предприятий оборонного комплекса. Его задержали с поличным. Против американца возбудили уголовное дело по статье о шпионаже в пользу США.