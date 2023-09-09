Вашингтон, 9 сентября, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Российские разведывательные службы сохраняют своё присутствие в США и представляют большую угрозу для Соединённых Штатов, заявил директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей, сообщает издание The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Присутствие российской разведки, под чем я подразумеваю сотрудников российской разведки, все ещё слишком значительно в США», — сказал он.

По словам чиновника, его ведомство пытается «заблокировать, предотвратить и помешать» этой деятельности «всеми возможными способами». Рей утверждает, что в последние несколько лет США на указанном направлении смогли добиться «очень позитивных и успешных результатов».

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня стало известно, что Федеральная служба безопасности и Федеральная служба охраны РФ раскрыли разведывательную операцию американских спецслужб, проводимую с помощью техники Apple. Несколько тысяч мобильных устройств этой марки подверглось заражению вирусами.

Атака позволила проводить слежку за пользователями и контролировать их шаги. Кроме российских устройств, следы вмешательства спецслужб обнаружили на технике, зарегистрированной на дипломатические ведомства различных государств в России.

В конце июня заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая обвинила американские спецслужбы в попытках оказать давление на российских дипломатов в Организации Объединённых Наций. Она заявила, что сотрудники спецслужб применяют вербовочные подходы.