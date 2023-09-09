Лондон, 9 сентября, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Британская оборонная компания BAE Systems пообещала за несколько ближайших месяцев наладить на Украине выпуск запчастей для буксируемых гаубиц L119 калибра 105 миллиметров. Об этом в пятницу, 8 сентября, заявил генеральный директор BAE Systems Чарльз Вудберн.

Иван Шилов ИА Регнум BAE Systems

По мнению Чарльза Вудберна, слова которого приводит газета Financial Times, производство необходимых запчастей удастся запустить на украинских мощностях. По его словам, на организацию уйдёт «несколько месяцев». Об этом глава BAE Systems заявил в ходе выступления на мероприятии Объединённого королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой оборонной компании BAE Systems заявил о достижении договорённости о «локализации» производства на территории Украины. Незадолго до этого в Киеве заявили о намерении добиться локализации производства артиллерийских систем M777 и L119 и боевых машин пехоты CV90.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя упомянутую договорённость Зеленского и Вудберна, заявил, что размещение на Украине каких-либо объектов по производству оружия, техники, запчастей и другого вооружения никак не способствует урегулированию украинского конфликта. Песков подчеркнул, что при появлении такого объекта на территории Украины, он станет объектом внимания Вооружённых сил России.

Ранее Россия направила странам — членам НАТО ноту из-за поставок Украине различных вооружения. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, являются законной целью для ВС РФ. По его словам, поставки оружия и подготовка военнослужащих ВСУ европейскими специалистами делают США и НАТО прямыми участниками вооружённого конфликта на Украине.