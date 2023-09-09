Рабат, 9 сентября, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,8 зарегистрировано сейсмологами в Марокко. Об этом 8 сентября сообщил Геологический центр США (USGS).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 22:11 по Всемирному координированному времени (01:11 мск). Эпицентр землетрясения находился в 72 километрах от Марракеша, административного центра области Марракеш-Сафи. Население города составляет более 839 тысяч человек.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 18,5 километров. Информация о пострадавших и возможных разрушениях уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано сейсмологами в акватории Тихого океана, у побережья Чили. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.