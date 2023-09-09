Белый дом в 2021 году отчитал Хиллари Клинтон за просьбу к Зеленскому
Хиллари Клинтон в 2021 году рассердила Белый дом из-за просьбы к Зеленскому
Вашингтон, 9 сентября, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Советник главы Белого дома Джейк Салливан в 2021 году отчитал бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон за её просьбу к президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь Вашингтону с эвакуацией афганских беженок, сообщает газета Hill со ссылкой на книгу политического обозревателя Франклина Фоэра Last Politician («Последний политик»).
Утверждается, что Клинтон имела список женщин, которые могли пострадать в результате гонений со стороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после вывода американских войск из Афганистана. Она обратилась в офис президента Украины, чтобы попросить Киев о транспорте.
При этом бывший госсекретарь также позвонила Салливану, чтобы узнать, можно ли использовать военно-транспортный самолет, который направляется в Киев, для вывоза на нём афганских беженок.
Советник Белого дома упрекнул Клинтон из-за ей действий. Она в свою очередь заявила, что не стала бы звонить в Киев, если бы это сделала администрация США.
Бывший госсекретарь также пообещала Салливану, что станет согласовывать все свои шаги с Белым домом, хотя до разговора с советником она успела связаться с лидерами других стран, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главу правительства Албании Эди Раму.
Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля экс-президент США Дональд Трамп заявил, что перестанет называть Хиллари Клинтон «продажной». Он напомнил, что позволял себе такие высказывания во период предвыборной кампании в 2016 году.
Клинтон на тот момент была соперником Трампа на выборах, но проиграла ему. Политик уточнил, что теперь эпитет «продажный» он будет упоминать в отношении действующего главы Белого дома Джо Байдена, который, как и Трамп, собрался участвовать в президентских выборах 2024 года.
Экс-президент также добавил, что начнёт использовать в адрес Клинтон такие определения, как «милая Хиллари» или «красивая Хиллари».