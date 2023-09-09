Вашингтон, 9 сентября, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Советник главы Белого дома Джейк Салливан в 2021 году отчитал бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон за её просьбу к президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь Вашингтону с эвакуацией афганских беженок, сообщает газета Hill со ссылкой на книгу политического обозревателя Франклина Фоэра Last Politician («Последний политик»).

Иван Шилов ИА REGNUM Хилари Клинтон

Утверждается, что Клинтон имела список женщин, которые могли пострадать в результате гонений со стороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после вывода американских войск из Афганистана. Она обратилась в офис президента Украины, чтобы попросить Киев о транспорте.

При этом бывший госсекретарь также позвонила Салливану, чтобы узнать, можно ли использовать военно-транспортный самолет, который направляется в Киев, для вывоза на нём афганских беженок.

Советник Белого дома упрекнул Клинтон из-за ей действий. Она в свою очередь заявила, что не стала бы звонить в Киев, если бы это сделала администрация США.

Бывший госсекретарь также пообещала Салливану, что станет согласовывать все свои шаги с Белым домом, хотя до разговора с советником она успела связаться с лидерами других стран, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главу правительства Албании Эди Раму.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля экс-президент США Дональд Трамп заявил, что перестанет называть Хиллари Клинтон «продажной». Он напомнил, что позволял себе такие высказывания во период предвыборной кампании в 2016 году.

Клинтон на тот момент была соперником Трампа на выборах, но проиграла ему. Политик уточнил, что теперь эпитет «продажный» он будет упоминать в отношении действующего главы Белого дома Джо Байдена, который, как и Трамп, собрался участвовать в президентских выборах 2024 года.

Экс-президент также добавил, что начнёт использовать в адрес Клинтон такие определения, как «милая Хиллари» или «красивая Хиллари».