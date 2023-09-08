Киев, 9 сентября, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Тело британского наёмника со связанными за спиной руками найдено на дне водоёма на Украине. Об этом 8 сентября сообщил МИД Великобритании, передает телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

Уточняется, что тело погибшего опознано, установлено, что это 31-летний Джордан Чедвик родом из графства Ланкашир, до поездки на Украину служивший в шотландской гвардии. По данным телеканала, военнослужащий отправился в 2022 году на Украину, чтобы вступить в «интернациональный легион».

Представитель британского МИД указал, что министерство поддерживает контакт с местными властями и оказывает помощь семье погибшего.

По информации Daily Record, родственники наёмника узнали о его гибели 26 июня, тело мужчины доставили на родину 7 августа. Власти планируют в феврале организовать расследование гибели Чедвика.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал о росте недовольства в рядах Вооружённых сил Украины на фоне отсутствия успехов на передовой, из-за чего фронт массово оставляют даже иностранные наемники.