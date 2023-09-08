Пхеньян, 9 сентября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлениями по случаю 75-летней годовщины основания КНДР, сообщает радио «Голос Кореи».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Республику основали 9 сентября 1948 года. Эта дата отмечается в КНДР как государственный праздник.

В своём послании Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна не менялись с момента признания страны Советским Союзом и продолжают строиться на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Российский лидер также отметил, что оба государства накопили значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях.

Президент выразил уверенность, что Россия и КНДР будут и дальше развивать двусторонние связи на всех направлениях. Путин также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам жителям Северной Кореи — мира и благополучия.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября американская газета The New York Times написала о том, что северокорейский лидер в сентябре собирается приехать с визитом в Россию и встретиться с президентом России. По данным источников, с которыми пообщались журналисты, их разговор якобы может быть посвящён возможным поставкам вооружений российской стороне.

5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог предоставить какой-либо информации о том, планируется ли встреча Путина с Ким Чен Ыном. 7 сентября Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с КНДР и будет развивать их, невзирая на мнение других стран.