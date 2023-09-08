Лондон, 9 сентября, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Глава Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс в интервью порталу Forces заявил, что испытал сильные эмоции, когда увидел кадры уничтожения британского танка Challenger 2 в ходе боевых действий на Украине.

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

«Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», — ответил Сандерс на вопрос о своих впечатлениях от увиденного. Он отметил, что британские военнослужащие привязаны к своей технике, крайне чувствительно к ней относятся.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооружённые силы России в ходе боевых действий уничтожили второй британский основной боевой танк Challenger 2. Он добавил, что ещё две боевые машины были выведены из строя в результате удара российским противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

Ранее Россия направила странам Североатлантического альянса ноту после объявления о поставках Украине оружия и техники. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для украинской армии, являются законной целью для ВС РФ. Он подчеркивал, что поставки оружия, а также подготовка украинских военнослужащих европейскими специалистами делают Соединённые Штаты Америки и страны НАТО прямыми участниками вооружённого конфликта на Украине.