Ереван, 9 сентября, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Пророссийский блогер Микаэл Бадалян и обозреватель агентства «Sputnik Армения» Ашот Геворкян оказались в числе семи человек, задержанных 6 сентября по делу о незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Keith Allison Задержание

После задержания троих человек, включая Геворкяна и Бадаляна, освободили, а ещё четверым — предъявили обвинения. В ведомстве утверждают, что один из четырех фигурантов дела купил автомат семейства АК и патроны к нему, а затем завернул всё в пакет и положил оружие в багажник автомобиля Геворкяна.

Сам обозреватель не знал, что находится внутри. Спецназ начал операцию по задержанию сразу после того, как пакет оказался в машине. На допросе четверо задержанных подтвердили, что именно они положили оружие в багажник, а Геворкян не был осведомлён об этом.

После установления всех обстоятельств дела правоохранители отпустили Бадаляна и Геворкяна, которые были непричастны к совершенному преступлению.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября руководитель Россотрудничества Евгений Примаков написал, что Микаэл Бадалян пропал в армянском Горисе. По словам главы агентства, активиста похитили неизвестные люди в масках возле гостиницы.

Примаков напомнил, что 5 сентября блогер выступил на радио «Спутник» с критикой в адрес армянских властей. Глава Россотрудничества отметил, что имеет неподтверждённые сведения о задержании Бадаляна сотрудниками службы национальной безопасности Армении

Он добавил, что Бадаляна уже не раз подвергали аресту по обвинениям, которые многие считали политическими. Следственный комитет Армении подтвердил данные о задержании Бадаляна вместе с Геворкяном.