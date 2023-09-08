Париж, 9 сентября, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Свист и оскорбления в свой адрес услышал президент Франции Эммануэль Макрон во время речи на церемонии открытия перед первым матчем чемпионата мира по регби на стадионе «Стад-де-Франс» на севере Парижа. Трансляцию вёл 8 сентября телеканал TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Зрители подняли шумна трибунах, начали свистеть и кричать в момент, когда французский лидер подходил к трибуне на стадионе. Выступление Макрона, сопровождалось неодобрительными возгласами публики.

В свою очередь, Agence France-Presse (AFP) отмечает, что президента Франции освистали в фан-зонах в Париже и в Марселе. Кроме того, болельщики выкрикнули в адрес Макрона ряд оскорблений.

Чемпионат мира по регби состоится в период с 8 сентября по 28 октября в девяти городах Франции. В турнире принимают участие 20 национальных сборных, в первом матче встретятся сборные Франции и Новой Зеландии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президента Франции Макрона освистали во время проезда его кортежа по Елисейским полям в День взятия Бастилии. При этом из толпы выкрикивали: «Макрона в отставку!».

В апреле протестующие освистали Макрона во время его поездки на восток Франции. Президент посетил город Селеста, чтобы пообщаться с гражданами, но его встретили десятки демонстрантов, кричавших: «Макрона в отставку!». Также протестующие спели: «Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон не хочет, мы здесь», песню «желтых жилетов», которую в последнее время часто исполняют противники пенсионной реформы.

Жители Гренобля, выступающие против пенсионной реформы, сожгли в апреле чучело Макрона.