Донецк, 9 сентября, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики из ракетной и ствольной артиллерии, выпустив суммарно 141 единицу различных боеприпасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

По данным представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), опубликованным в Telegram-канале представительства, на донецком направлении ВСУ совершили 27 обстрелов из РСЗО и артиллерии, на горловском — 11 обстрелов, на ясиноватском — 1 обстрел.

Под огнём украинской артиллерии оказались Донецк (Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (Центрально-Городской, Калининский и Никитовский районы), Ясиноватский район и Макеевка.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловы Николай Булаев 8 сентября сообщил, что одну из избирательных комиссий в Херсонской области эвакуировали из-за объявления ракетной атаки.