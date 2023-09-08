Ростов-на-Дону, 9 сентября, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Эмодзи «большой палец вверх» в мессенджере приравнен к подписи под документом Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом Ростова-на-Дону. Это следует из постановления суда.

George Hodan Палец вверх

Согласно постановлению суда, весной 2022 года предпринимательница приобрела у бизнесмена киоск в виде ретрофургона Volkswagen T1 за 685 тыс. рублей, внеся в качестве задатка 479,5 тыс. рублей. Сделка была подкреплена договором купли-продажи.

По договору стороны должны были до 30 июня 2022 года утвердить дополнительным соглашением цветовое решение киоска. Данный вопрос предприниматели обсуждали в мессенджере, и женщина ответила на предложение смайликом «большой палец вверх».

Однако предприниматель не выполнил заказ в срок, поэтому покупательница потребовала задаток назад. Бизнесмен отказал ей, ссылаясь на то, что соглашение о цветах фургона не заключалось в письменном виде. Тогда покупательница подала в иск в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать с предпринимателя сумму задатка, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

Суд удовлетворил требование предпринимательницы в полной мере, приняв во внимание предоставленную переписку с исполнителем в мессенджере, где на сообщении «Хорошо, желтая полоска на белом фоне» заказчица поставила «большой палец» вверх.

Мужчина попытался оспорить вынесенное решение суда в Арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону, заявив, что эмодзи можно трактовать по-разному. Однако суд остался на стороне истицы.

«Данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает «хорошо». Заявитель жалобы, указывая на возможность различных интерпретаций данного изображения, иного разумного понимаемого значения данного изображение не предложил. В последующей переписке значение данного ответа не уточнил, из чего следует, что ответчик воспринял данный ответ как согласие, не требующее дополнительного объяснения», — сказано в постановлении суда.

Таким образом, суд учёл не только общепринятый смысл эмодзи, но и общий контекст беседы в мессенджере.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники создали в мессенджере Telegram-канал, имитирующий официальный ресурс «Госуслуги», и с его помощью могут заражать смартфоны россиян вредоносными программами и похищать их деньги.

В случае перехода в этот канал после подачи заявки на вступление пользователь попадает к боту, где ему выходит сообщение, что заявку обработать не смогли и нужно перейти ещё по одной ссылке. Как первая, так и вторая ссылка, будет фишинговой, вредоносной, имеющей целью взломать аккаунт или же получить доступ к иным данным в телефоне