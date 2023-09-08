Анкара, 9 сентября, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Вероятность Армении стать членом НАТО крайне мала из-за возможного запрета со стороны Турции и ряда других стран, заявил журналистам бывший представитель Анкары в Североатлантическом альянсе Онур Оймен.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Рождение НАТО

Так он прокомментировал слова председателя неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтера Фелингера, который призвал Ереван присоединиться к этому военному блоку.

«В случае, если ряд стран используют право вето, Армения не будет принята в НАТО. Позиция Турции по некоторым проблемам известна, поэтому считаю, что шансы принятия Еревана в альянс крайне низки, и не стоит даже предполагать, какие будут результаты возможного голосования», — сказал Оймен в беседе с РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что для принятия нового члена в альянс требуется получить одобрение всех стран, которые входят в организацию. Оймен также отметил, что республика должна провести много реформ, чтобы присоединиться НАТО.

Он выразил мнение, что в сложившихся глобальных и региональных условиях альянс не станет заниматься включением Армении в свой состав.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что призывы к Еревану вступить в НАТО не помешают российско-армянскому сотрудничеству в военной и политической сферах. Он напомнил, что Армения является союзником РФ, и выразил надежду, что такое положение сохранится.

В свою очередь другой замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил, что НАТО пытается вовлечь в сферу своих интересов не только Украину, но и остальные страны, которые граничат с РФ. Вместе с тем заместитель министра считает, что армянский народ не испытывает доверия к Североатлантическому альянсу.

Ранее министерство обороны Армении объявило, что с 11 по 20 сентября в стране пройдут совместные с США учения миротворческих сил Eagle Partner 2023. Местом маневров станут учебный центр ведомства, а также учебный центр «Зар» миротворческой бригады.