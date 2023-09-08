Рим, 8 сентября, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Как минимум семь человек пострадали при стрельбе, которую открыли неизвестные в курортном городе Сан-Феличе-Чирчео к югу от Рима. Об этом 8 сентября, сообщила итальянская газета La Repubblica.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Уточняется, что инцидент произошел ночью. Сначала банда неизвестных стреляла по прохожим из пневматической винтовки на набережной города Террачина Злоумышленники перемещались на автомобиле и целились по людям из окна. Позднее банда переместилась в соседний город — Сан-Феличе-Чирчео.

Отмечается, что стрелявших было пятеро, они стреляли, целясь в прохожих на уровне глаз. Среди семерых пострадавших есть получившие ранение в плечо, шею, ухо.

«Если бы они попали кому-то в глаза, то человек бы ослеп. К счастью, ни один жизненно важный орган у раненых не пострадал», — рассказал изданию сотрудник правоохранительных органов.

Полиции удалось выследить автомобиль со злоумышленниками по горячим следам. При задержании одному подозреваемому удалось сбежать, он разыскивается. Задержаны двое взрослых и двое несовершеннолетних. При обыске автомобиля полицейские обнаружили, помимо пневматической винтовки, универсальный нож, несколько металлических пуль и два грамма наркотика.

Следователи не исключают, что могли быть ещё люди, пострадавшие от действий группы подозреваемых, поэтому призвали всех возможных потерпевших обратиться в полицию и дать показания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на юге Оттавы два человека погибли, ещё шестеро ранены в результате стрельбы на свадьбе. Гости утверждают, что слышали около 25 выстрелов. Погибшие и пострадавшие были из числа приглашённых на праздник.

Также сообщалось, что в американском штате Огайо полицейский застрелил беременную чернокожую женщину. Полицейские подошли к 21-летней женщине, которая сидела в машине на парковке, обвинили женщину в краже и потребовали выйти из автомобиля.

Женщина попыталась уехать с места событий, полицейские открыли стрельбу. Машина врезалась в здание магазина. И женщина, и, как выяснилось позднее, ребёнок погибли.