В курортном города к югу от Рима семь человек пострадали при стрельбе
Неизвестные открыли стрельбу по прохожим в городе-курорте к югу от Рима
Рим, 8 сентября, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Как минимум семь человек пострадали при стрельбе, которую открыли неизвестные в курортном городе Сан-Феличе-Чирчео к югу от Рима. Об этом 8 сентября, сообщила итальянская газета La Repubblica.
Уточняется, что инцидент произошел ночью. Сначала банда неизвестных стреляла по прохожим из пневматической винтовки на набережной города Террачина Злоумышленники перемещались на автомобиле и целились по людям из окна. Позднее банда переместилась в соседний город — Сан-Феличе-Чирчео.
Отмечается, что стрелявших было пятеро, они стреляли, целясь в прохожих на уровне глаз. Среди семерых пострадавших есть получившие ранение в плечо, шею, ухо.
«Если бы они попали кому-то в глаза, то человек бы ослеп. К счастью, ни один жизненно важный орган у раненых не пострадал», — рассказал изданию сотрудник правоохранительных органов.
Полиции удалось выследить автомобиль со злоумышленниками по горячим следам. При задержании одному подозреваемому удалось сбежать, он разыскивается. Задержаны двое взрослых и двое несовершеннолетних. При обыске автомобиля полицейские обнаружили, помимо пневматической винтовки, универсальный нож, несколько металлических пуль и два грамма наркотика.
Следователи не исключают, что могли быть ещё люди, пострадавшие от действий группы подозреваемых, поэтому призвали всех возможных потерпевших обратиться в полицию и дать показания.
Ранее ИА Регнум сообщало, что на юге Оттавы два человека погибли, ещё шестеро ранены в результате стрельбы на свадьбе. Гости утверждают, что слышали около 25 выстрелов. Погибшие и пострадавшие были из числа приглашённых на праздник.
Также сообщалось, что в американском штате Огайо полицейский застрелил беременную чернокожую женщину. Полицейские подошли к 21-летней женщине, которая сидела в машине на парковке, обвинили женщину в краже и потребовали выйти из автомобиля.
Женщина попыталась уехать с места событий, полицейские открыли стрельбу. Машина врезалась в здание магазина. И женщина, и, как выяснилось позднее, ребёнок погибли.