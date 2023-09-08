Лос-Анджелес, США, 8 сентября, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой устранить угрозу нового геноцида армян. Об этом она написала в соответствующей статье для журнала Rolling Stone совместно с продюсером Эриком Исраеляном.

CAROLINE BREHMAN/EPA/TASS Модель Ким Кардашьян

Телезвезда напомнила, что является представителем армянского народа, который в прошлом веке подвергся геноциду в Османской империи. Кардашьян подчеркнула, что нельзя допускать повторения подобных событий в будущем.

Она обвинила Азербайджан в том, что Баку заблокировал единственную дорогу (Лачинский коридор), связывающую Нагорный Карабах с остальным миром. Кардашьян также отметила, что с началом украинского конфликта некоторые страны решили перейти на закупку азербайджанской нефти.

Модель считает, что власти Азербайджана воспользовались своим положением и стали использовать голод в качестве оружия против армян, проживающих в Закавказье.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2020 года Ким Кардашьян попросила власти США и международное сообщество вмешаться в конфликт на границе Армении и Азербайджана. Она возложила ответственность за ситуацию на азербайджанскую сторону.

22 мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские власти готовы признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которые также входит территория Нагорного Карабаха. Вместе с тем он подчеркнул, что для этого требуется предоставить гарантии того, что политика этнических чисток и геноцида не продолжится

При этом в начале сентября Ереван и Баку вновь оказались на грани нового конфликта. Азербайджанские военные активно стягивают к границе с Арменией бронетехнику и артиллерию, а Пашинян обвиняет Азербайджан в подготовке новых провокаций.