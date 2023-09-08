Санкт-Петербург, 8 сентября, 2023, 23:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге выявили 34 случая отправления после употребления готовой еды с доставкой на дом. На время расследования деятельность компании-изготовителя продуктов питания приостановили, сообщили 8 сентября в городском управлении Роспотребнадзора.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале городского управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическое расследование начали в связи с выявлением в Санкт-Петербурге 34 случаев острой кишечной инфекции среди лиц, заказывавших дистанционным способом через сервис «Самокат» и употреблявших готовую кулинарную продукцию компании «Грин Бокс».

При проверке производственных помещений компании были выявлены грубые нарушения установленных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Нарушения выражены в том числе и в несоблюдении условий хранения и реализации продукции.

Отмечается, что 8 сентября с целью недопущения появления других подобных инцидентов в отношении АО «Грин Бокс» был составлен протокол о временном запрете деятельности.

Ранее, как передавало ИА Регнум, в следственном управлении Следственного комитета России по Курской области сообщили о задержании четырёх подозреваемых в причастности к гибели 22-летней девушки и массовому отравлению шаурмой во Льгове. На данный момент прорабатывается решение об избрании меры пресечения в отношении задержанных, им предъявят обвинения.