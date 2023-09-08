Санкт-Петербург, 8 сентября, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Треш-блогер и трансгендер Хилми Форкса (настоящее имя Хилми Олейник) задержан сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге. Об этом 8 сентября, рассказал его адвокат Константин Ерохин в своём Telegram-канале.

Как утверждает адвокат, причиной для задержания стало заявление от матери школьника, который пожаловался на распространение блогером некой информации. Кроме того, по словам адвоката, есть показания детей и некие фото — и видеоматериалы, которые приложены к заявлению.

По мнению Ерохина, скорее всего, речь идёт о пропаганде ЛГБТ. Форкс задержан на 48 часов, его адвокат обещал внимательно следить за ситуацией.

В свою очередь, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, комментируя ситуацию в своём Telegram-канале уточнила, что задержание не связано с делом о распространении порнографии. Она посоветовала дождаться официальной информации от Следственного комитета.

«Судя по информации СМИ, очевидно, что блогер задержан по подозрению в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы», — написала Мизулина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что скандального блогера Форкса уже привлекали к ответственности за мелкое хулиганство. В июле он отсидел 12 суток за драку в кафе быстрого питания. Кроме того, в январе против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса возбудили административное дело о пропаганде ЛГБТ.

А в середине июля Мизулина сообщила, что в отношении Хилми Форкса также возбуждено уголовное дело об изготовлении порнографии, по которому ему грозит до шести лет лишения свободы.