Нижний Новгород, 8 сентября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи в Сарове с молодыми учёными местного Российского федерального ядерного центра поинтересовался, где искать тёмную материю и что с ней делать.

Илья Питалев/РИА Новости Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными

Аспирант филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Сарове (Нижегородская область) Максим Вялков в беседе с главой государства рассказал о своей деятельности в сфере фундаментальных частиц нейтрино, изучение которых является крайне важным направлением в современной физике.

«Тёмную материю где искать будем? Во Вселенной или где-то поближе?» — задался вопросом Путин. «Будем искать здесь», — с долей юмора ответил аспирант, заверив, что «она (тёмная материя. — Прим. ред.) везде, её больше, чем видимой материи».

Также глава государства во время встречи с молодыми учёными согласился выполнить их просьбу и зафиксировать особый статус филиала МГУ в Сарове для привлечения большего числа квалифицированных преподавателей и специалистов.

Как передавало ИА Регнум, на встрече с молодыми учёными Владимир Путин вывел формулу поиска жены. Глава государства посоветовал не ограничиваться стереотипами и подбирать женщину, мыслящую образами.

В течение 8 сентября Владимир Путин провёл рабочую поездку по Нижегородской области, в рамках которой он принял участие в торжественном открытии участка трассы М-12 «Восток», соединяющей Арзамас с Москвой. Также глава государства побывал в селе Дивеево, где посетил храмы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, после чего отправился в Саров на встречу с сотрудниками ядерного центра филиала МГУ имени М. В. Ломоносова.