Пермь, 8 сентября, 2023, 21:59 — ИА Регнум. В Перми 8 сентября открылся Всероссийский форум рабочей молодёжи, входящий в линейку платформы «Росмолодёжь. События». На него приехали более 300 человек со всей страны.

«На форуме рабочей молодёжи сделан акцент на сопричастность молодых специалистов к миссии и интересам предприятий, малой Родины и всей России. Уверен, здесь вы сможете узнать всё о возможностях для самореализации, построения карьеры, программах повышения квалификации, поддержке молодых специалистов и семей», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на церемонии открытия.

На форум прибыли молодые специалисты и представители кадрового резерва компаний в возрасте от 18 до 35 лет, члены молодёжных организаций, рабочая молодёжь и известные HR-эксперты — специалисты по управлению кадровыми ресурсам. Также в мероприятии приняли участие представители органов власти.

В первый день на форуме состоялась панельная дискуссия «Молодые специалисты как драйвер развития предприятий». Губернатор также принял в ней участие. Кроме него, в дискуссии участвовали глава трека «Росмолодёжь. Карьера» Дмитрий Литвин, депутат Госдумы Елена Цунаева и гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Участники дискуссии согласились, что нужно выстраивать связи между предприятиями и органами власти по вопросу молодёжной политики. Это позволит настраивать учебные программы с учётом требований экономической и социальной сферы.

Участники форума также пообщались с демобилизованным военнослужащим, участвовавшим в СВО, членом проекта «Твой Герой» программы Роспатриот Сергеем Сюсюкой. Он рассказал, как важно единство общества.

«Сегодняшняя молодёжь — настоящие патриоты, это видно на форумах Росмолодёжи. Молодёжь стоит за свою страну. Ребята показывают большую заинтересованность в развитии России и оказывают поддержку нашему президенту», — сказал Сюсюка.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября в городе Луга Ленинградской области стартовал 15-й молодёжный форум «Ладога» платформы «Росмолодёжь. События». На него прибыли 750 молодых специалистов сферы туризма. Форум будет идти до 9 сентября. Участники за это время разработают интересные туристические продукты в регионах Северо-Западного федерального округа.