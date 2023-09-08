Киев, 8 сентября, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября назвал причину замедления контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинской армии мешает превосходство России в небе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление», — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что для наступления необходимо больше военной техники, в том числе истребители.

Как сообщало ИА Регнум, ранее он пожаловался на замедление темпов боёв и поставок оружия. Зеленский признал эти факты и добавил, что вместе с ними замедляется и введение антироссийских санкций западными партнёрами.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 8 сентября сообщил, что ВСУ только в районе села Работино за время боёв потеряли около 10 тыс. военных. Он назвал потери сумасшедшими и отметил, что украинская сторона даже не успевает забирать тела своих погибших. Глава региона также сообщил, что направление усилили двумя дивизиями десантников ВС России, а также увеличили плотность артиллерийского огня по позициям ВСУ.

Украинское контрнаступление на нескольких тактических направлениях в Донбассе началось 4 июня. Тогда в бой пошли подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой бригады ВСУ. Однако вскоре в Сети появились кадры подбитых немецких танков, дымящихся на поле боя. Президент России Владимир Путин 21 июля констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование их западных кураторов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 августа выразил мнение, что наступление ВСУ продлится месяцы, а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Позднее в США заявили, что у Киева заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Издание The Washington Post отметило, что неспособность Киева достичь успеха на поле боя приводит конфликт в тупик и влечет ослабление западной поддержки.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что с момента начала контрнаступления в июне украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр указал, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.