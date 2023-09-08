Москва, 8 сентября, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Международное банковское сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить дочернее предприятие Россельхозбанка к системе платежей. Об этом 8 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову.

«В SWIFT подтвердили, что RSHB Capital S. A. может подать заявку на членство и доступ к SWIFT для осуществления транзакций по сделкам с продовольствием и удобрениями на основании своего текущего статуса эмитента долговых ценных бумаг», — говорится в письме, выдержки из которого привело агентство.

Ранее, в среду, в МИД России прокомментировали предложения Гутерриша по возвращению к зерновой сделке и заявили, что они не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельхозэкспорта России. Дипломаты подчеркнули, что у переподключения профильного «Россельхозбанка» к SWIFT нет рабочих альтернатив ― ни с опциями филиалов и «дочек», ни через маргинальный канал с JP Morgan, который закрыли после сворачивания черноморской инициативы. Отмечается, что в Москве с августа 2022 года обещают создать специальную страховую платформу для российской сельхозпродукции, но по непонятным причинам это не сделано до сих пор. То же самое касается и доступа российских судов и грузов в иностранные порты.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. МИД неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. В Москве подчеркнули, что ни одно из обещаний, данных России при заключении договорённости, так и не было выполнено, при этом Украина и Запад зарабатывали на зерновой сделке, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов против России.

17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие. В конце августа Гутерриш направил Лаврову письмо с «конкретными предложениями» по возобновлению действия зерновой сделки.

Президент России Владимир Путин 4 сентября в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что Москва готова реанимировать зерновую сделку и сделать это сразу, как только выполнят все её условия. Как заявил Эрдоган, Гутерриш предложил механизм посредничества при оплате российского продовольствия в рамках зерновой сделки. Он пояснил, что это не будет прямым подключением к SWIFT, как требует Россия, а будет производным от транзакции через SWIFT.