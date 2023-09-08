Берлин, 8 сентября, 2023, 20:33 — ИА Регнум. В Германии приняли закон об отоплении, ранее неодобренный оппозицией и населением, сообщил немецкий парламент.

Инициативу поддержали 399 депутатов, против неё выступили 275 и ещё пятеро парламентариев отказались от голосования. Нововведения вступят в законную силу не раньше начала 2024 года.

Проект считается инициативой вице-канцлера и главы минэкономики страны Роберта Хабека. Закон предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем в пользу возобновляемых источников энергии, которые должны обеспечивать новые системы отопления как минимум на 65%. Одним из пунктов документа стало предложение об освобождении граждан старше 80 лет от обязанности менять отопительную систему. Это положение раскритиковали как «дискриминационное» по отношению к более молодым пенсионерам.

Как сообщало ИА Регнум, Германии предрекли нехватку электроэнергии к 2025 году. Как сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на прогноз экспертов, нехватка составит 4 ГВТ, однако к 2030 году показатель увеличится до 30 ГВт, и в течение него перебои возникнут 100 раз, а самая продолжительная фаза составит 21 час. Издание напомнило, что в конце января Федеральное сетевое агентство заявило о надёжном снабжении ФРГ электроэнергией вплоть до 2031 года. По его оценке, нехватки не должно возникнуть даже в случае выхода страны из угольной энергетики.