Киев, 8 сентября, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Киев признаёт, что темпы боёв и поставки оружия на Украину замедляются, заявил 8 сентября президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на фронте. Его выступление опубликовали на его сайте.

«Это есть, мы это признаём. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия», — пожаловался он.

Зеленский добавил, что для ускорения темпов Украине нужно больше западных вооружений. Он также заявил, что ВСУ не хватает современных истребителей.

«Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ только в районе села Работино за время боёв потеряли около 10 тыс. военных. Он назвал потери сумасшедшими и отметил, что украинская сторона даже не успевает забирать тела своих погибших. Глава региона также сообщил, что направление усилили двумя дивизиями десантников ВС России, а также увеличили плотность артиллерийского огня по позициям ВСУ.

Американское издание Business Insider, ссылаясь на доклад британского Королевского объединенного института оборонных исследований, сообщило, что российская армия увеличила точность попаданий при артиллерийских обстрелах. Это позволяет экономить снаряды при выполнении боевых задач. В докладе назвали такую ситуацию тревожной для украинской стороны. Глава Минобороны Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что ВСУ за три месяца безуспешных атак потеряли 7,6 тыс. единиц вооружения и 66 тыс. военнослужащих.