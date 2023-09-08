Москва, 8 сентября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Около 1,35 млн человек на выборах мэра Москвы воспользовались дистанционным электронным голосованием в течение первых 11 часов его проведения 8 сентября, сообщил журналистам зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Илья Массух.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Онлайн проголосовали порядка 1 млн 350 тыс. москвичей», — рассказал он.

Голосование на выборах главы российской столицы стартовало 8 сентября и продлится три дня. Работает почти 2,2 тыс. участков, где проголосовать можно с 08:00 до 20:00. При голосовании онлайн можно сделать свой выбор в любое время до завершения выборов.

«Дистанционное электронное голосование доступно в любое удобное время до 19:59 воскресенья», — сообщили в пресс-службе штаба по наблюдению за выборами.

Действующий мэр Сергей Собянин баллотируется на новый срок. Также на этот пост претендуют вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии СРЗП Дмитрий Гусев.

Всего в России в рамках единого дня голосования проходят избирательные кампании в 85 субъектах. Дистанционное голосование организовали в 25 регионах, в том числе в 18 из них — впервые.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 8 сентября сообщила, что на систему дистанционного электронного голосования совершили 5024 кибератаки. Все атаки заблокировали. Чаще всего их совершали из-за рубежа.