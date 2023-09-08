Дивеево, Нижегородская область, 8 сентября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. На Украине всё только разрушают, в том числе и храмы, заявил президент России Владимир Путин 8 сентября во время посещения Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в селе Дивеево в Нижегородской области.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (Данилов) рассказал об истории строительства храма. Его размеры определяли с помощью размера христианской реликвии, поясом Богородицы.

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«Здесь связь с Киевом. Как там Матерь Божья повелела построить храм, сказала: «20 поясков в ширину, 30 в длину, 50 в высоту». Поясок был 1,2 метра. И этот храм построен — 24 метра в ширину, 36 в длину и 60 в высоту. То есть связь с Киевом», — сказал митрополит.

«Там всё разрушают только», — описал Путин ситуацию с храмами на Украине.

Часть пояса Богородицы, хранящуюся в Ватопедском монастыре на Афоне в Греции, в Россию привозили в 2011 году на 39 дней.

Путин 8 сентября посетил Нижегородскую область с рабочей поездкой. Перед поездкой в монастырь он участвовал в открытии участка трассы М-12 «Восток» между Москвой и Арзамасом.