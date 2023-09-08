Москва, 8 сентября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Если на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток» произойдут диверсии, аналогичные тем, что были совершены на «Северных потоках», то это не пройдёт бесследно для российской экономики ни для отношений Анкары с Западом, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» пытаются взорвать так же, как взорвали «Северные потоки».

«Голубок поток» — это газопровод который поставляет Турцию газ около 14 млрд кубов газа в год. «Турецкий поток» — это две нитки по 15 млрд кубометров в год. Одна нитка для нужд Турции, а вторая для нужд Европы. Для нужд Европы где-то в день идёт 40 с лишним млн кубов газа. Через Украину идёт примерно такой же объем. И всё вместе это составляет где-то 10-15% от того, что Россия поставляла до 2022 года по трубе в Европу. Так что это существенные деньги», — сказал Митрахович.

Кроме того, уничтожение этих трубопроводов будет серьёзным ударом для Турции, а значит её отношения с Западом могут ощутимо ухудшится.

«Да и в Европа может задаться вопросом о том, что происходит. Бесследно это не пройдёт», — заметил Митрахович.

Вадим Понкратов, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве РФ заявил, что, судя по логике развития военного конфликта атаки на «Голубой» и «Турецкий» потоки практически неизбежны. Украина будет стараться лишить Россию возможности прямого экспорта энергоресурсов на рынки ЕС.

«Мощность обоих потоков составляет 90 млн куб. м в сутки, — сказал Понкратов. — В 2022–2023 годах наблюдается тенденция сокращения поставок газа в Турцию. За первые 8 месяцев 2023 года Газпром поставил в Турцию лишь немногим более 10 млрд куб. м. газа, что в 1,5 раза меньше показателей прошлого года. Если еще в 2021 году турецкие компании хорошо зарабатывали на перепродаже российского газа в южные и юго-восточные страны Европы, то сейчас стоимость российского газа относительно высока, из-за привязки цен в долгосрочных контрактах к нефтяным котировкам (поставки по «Голубому потоку») либо спотовому рынку ЕС (поставки по «Турецкому потоку»)».

Турция начала активный ценовой торг с «Газпромом» и сейчас требует снижения контрактных цен минимум на 25%, в то числе ссылаясь на ввод в эксплуатацию собственных месторождений в Чёрном море.

«Конечно, в случае подрыва южных трубопроводных маршрутов, Турция не будет явным бенефициаром данных диверсий, но, к примеру, избавит себя от необходимости оплачивать невыбранные объемы газа по схеме take-or-pay», — сказал Понкратов.

Также он отметил, что восточные маршруты экспорта газа, а также мощности по его сжижению работают на полную мощность, так что снижение экспорта газа даже на 15 млрд куб м в год — именно столько газа предполагается экспортировать по «Голубому» и «Турецкому» потокам в 2023 году исходя из динамики текущих поставок — неизбежно поставит вопрос о консервации отдельных месторождений, что чревато их потерей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам руководителя главного внешнеполитического ведомства России, военные корабли начали патрулировать те участки Чёрного моря, где проходят газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», так как есть информация о том, что там могут повториться диверсии аналогичные тем, что погубили «Северные потоки».

Президент России Владимир Путин также ранее заявил, что украинские порты стали использовать для того, чтобы атаковать беспилотниками газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Весной 2023 года корабль «Иван Хурс», охранявший газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», отбил атаку трёх беспилотных быстроходных катеров.

Газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», были взорваны 26 сентября 2022 года. Диверсия уничтожила три нитки из четырёх. В Дании и Швеции возбудили уголовные дела, однако Россия принять участие в расследовании не смогла. Постоянное представительство РФ в Организации Объединённых Наций запросило на 26 сентября заседание Совбеза ООН по подрыву этих трубопроводов.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что распоряжение о проведении этой диверсии мог отдать президент США Джо Байден.

Европейские СМИ, ссылающиеся на источники в следственных органах, сообщили, что след в деле о взрывах на трубопроводах ведёт на Украину. Путин назвал полной чушью заявления о том, что теракты на нитках «Северного потока» якобы совершила некая проукраинская группировка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрывы на «Северных потоках» стали результатом целенаправленной диверсии и власти РФ располагают данными о причастности к этой диверсии англосаксов.